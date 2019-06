José Leiras, décimo xogador confirmado para o novo proxecto do Cisne

O plantel do Club Cisne Balonmán empeza a estar xa definido pensando no que será o seu quinto curso consecutivo na División de honra Prata do balonmán nacional.

O conxunto pontevedrés, con Jabato como director de orquestra desde o banco, conta xa con 10 xogadores confirmados para a próxima tempada.

A última negociación en frutificar foi a de José Leiras, que continuará un ano máis no Cisne.

"Seguro será un reto", asegurou o extremo dereito, de só 18 anos de idade.

Xunto a José Leiras o conxunto cineísta confirmou a Javi Vázquez, Álvaro Preciado, Daniel Ramos, Pablo Gayoso, Álex Chan, Alejandro Conde, Andrés Sánchez, David Chapela e Iván Calvo.