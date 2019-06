O Peixe Galego busca recursos para competir en LEB Ouro e lanza a súa nova campaña de socios

Conseguida a primeira proeza na cancha de xogo, a segunda pasa polos despachos. O Peixe Galego traballa estes días a pleno rendemento para conseguir os recursos económicos necesarios que lle permitan competir por segunda vez na súa historia na segunda categoría do baloncesto nacional, a Liga LEB Ouro.

As esixencias desta categoría supoñen un salto importante a nivel orzamentario. Así, os de Marín necesitarán cubrir un aval bancario de 150.000 euros e terán que pagar unha cota de inscrición de 36.000 euros, iso sen contar os 40.000 euros que se destinarán a arbitraxes.

Por todo iso o Peix Galego trasladou un chamamento a "toda a sociedade marinense, afeccionados, empresas e institucións públicas" para que se impliquen no novo proxecto deportivo.

Un deses apoios baséase na nova campaña de socios do club, que se pon en marcha buscando aumentar a súa masa social e premiando a fidelidade, xa que se os seguidores retiran o seu carné antes do 5 de xullo gozarán dunha rebaixa. A partir desa data os abonos pasarán a custar 10 euros máis.

O abono, cuxo pago poderá fraccionarse, incluirá os partidos de liga regular, un total de 18 encontros, 17 como locais e un de presentación polo que non pagarán nunca máis de 6 euros. "Un prezo alcanzable pero que sen dúbida axudará ao noso equipo para saír na categoría que se gañou na pista", sinalan desde a entidade.

Así queda a campaña de socios do Peixe Galego para a tempada 2019/2020:

CATEGORÍA RENOVACIÓN NUEVO SOCIO Sénior 90 euros 100 euros Xuvenil 40 euros 50 euros Familiar 75 adulto/25 xuvenil 85 adulto/35 xuvenil Colectivos especiais 70 euros 70 euros

Nos próximos días, sinala o Peixe Galego, habilitaranse as canles para abonarse a través da web do club, no Pavillón da Raña, en locais asociados e na Alameda de Marín.