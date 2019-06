Sonia Pariente vence na segunda cita da Copa de España de Tríatlon de Media e Longa Distancia

Sonia Pariente venceu no Triatlón de Guadalajara de media distancia © Federación Española de Triatlón

Gran resultado o logrado pola pontevedresa Sonia Pariente a fin de semana no Tríatlon de Guadalajara, segunda cita puntuable para a Copa de España de Media e Longa Distancia.

A deportistas do Tri PC Rías Baixas conseguiu a vitoria na carreira feminina, e fíxoo con autoridade.

Pariente aproveitou a ausencia a última hora dunha as máximas favoritas ao primeiro posto, María Pujol. Colocouse líder ao final do sector de natación e sentenciou a carreira no tramo ciclista, no que ampliou a súa vantaxe a máis de 7 minutos con respecto ás súas inmediatas perseguidoras.

Ao final, nunha proba disputada sobre media distancia, Sonia Pariente cruzou a liña de meta cun tempo de 5:02:13, con máis de 10 minutos sobre a segunda praza que ocupou Isabel del Barrio e a terceira de Mónica Falgueras, ambas as dúas do Club Clavería.

O protagonismo galego foi maior no Tríatlon de Guadalajara, xa que na proba masculina impúxose o estradense Cristóbal Dios.