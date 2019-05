Triunfo de prestixio do Pontevedra sobre o Real Madrid Castilla para pechar a liga (0-1)

Os xogadores do Pontevedra celebran o gol da vitoria en Valdebebas © Mosrey Fotografía Equipo inicial do Pontevedra que derrotou ao Real Madrid Castilla en Valdebebas © Mosrey Fotografía Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra en Valdebebas © Mosrey Fotografía Arruabarrena celebra o gol da victoria do Pontevedra en Valdebebas © Mosrey Fotografía Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra en Valdebebas © Mosrey Fotografía Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra en Valdebebas © Mosrey Fotografía

Broche de ouro a unha magnífica tempada, rubricada cunha vitoria de prestixio en Valdebebas sobre o Real Madrid Castilla. Ben é certo que xa non había nada en xogo e que o Pontevedra enterrou as súas opcións con tres derrotas consecutivas, pero conseguir 62 puntos nun grupo tan disputado como este, hai que valoralo moi positivamente e debe servir para poñer os cimentos que permitan seguir crecendo.

Un sensacional gol marcado por Arruabarrena, tras unha excelente acción de Romay e Pedro Vázquez, deu os tres puntos aos de Luismi, que foron dominados, aínda que sen pasar apuros, na primeira parte, para mandar na segunda, aproveitando a superioridade numérica, esta vez si, ao ser expulsado o central madrileño De La Fuente na última xogada antes do descanso.

Co Castilla clasificado e o Pontevedra sen opcións, o que podía ser unha final na despedida da liga regular, converteuse en pouco máis que unha especie de encordio para ambos. Os merengues eran os únicos que se xogaban algo, con vistas a mellorar postos para os cruces do play-off, pero nin iso fixo que o partido se animase.

De entrada, ambos os equipos reservaron pezas. José Manuel Díaz coa vista posta na fase de ascenso e Luismi para premiar a varios dos seus homes que contaron con menos minutos na tempada. Así, no once inicial dos granates estaban xogadores como Rubén, Juan, Campillo ou Álex Fernández, ademais de Berrocal e Arruabarrena, que nos últimos choques non tiveran excesivo protagonismo, deixando no banco aos habituais Edu Sousa, Kevin, Borja Domínguez, Nacho López, Álvaro Bustos e Javi Pazos.

Os primeiros 45 minutos pódense resumir en dúas accións, unha por bando, e unha soa palabra: "aburrimento". Cun ritmo lento, pousado, sen apenas intensidade competitiva, o Pontevedra montou unha liña de tres centrais, coa que se atopou cómodo defensivamente, aínda que é verdade que o Castilla tampouco lles esixiu demasiado. Como contrapunto, aos de Luismi custáballes horrores asomarse a área merengue.

As escasas dúas accións dignas de destacar atopámolas aos 33 minutos, cando un pase interior de Seoane deixa só a Dani Gómez, pero o dianteiro local escorouse demasiado e cando quixo reaccionar, case sen ángulo, Rubén tapou ben o seu remate rexeitando o balón. A segunda acción destacada veu como consecuencia dun erro no despexe de De La Fuente que permitiu a Arruabarrena irse directo e en solitario cara á meta de Luca Zidane. A impotencia levou ao central madrileño a agarrar e derrubar na coroa da área ao dianteiro granate, o que lle valeu a tarxeta vermella directa, non aproveitando os galegos a ocasión, ao estrelar o lanzamento na barreira, no último minuto do primeiro tempo.

Ao pouco de comezar a segunda parte, co Castilla cedendo a iniciativa, viuse a un Pontevedra máis ambicioso e pisando con frecuencia terreo rival. De feito puido adiantarse no marcador no minuto 48, tras un centro de Álex González desde a esquerda que controlou ben Arruabarrena disparando á media volta, pero excesivamente centrado, mandando o balón contra os pés de Luca.

Fora só un aviso do que viría 10 minutos máis tarde. Foi un auténtico golazo, coa apertura medida de Romay á banda dereita, desde onde Pedro Vázquez puxo un centro de volea para que Arruabarrena, lanzándose de cabeza, batese a Luca Zidane.

Co marcador a favor o Pontevedra sentiuse cómodo, cedendo algúns metros para "convidar" ao Castilla a asumir riscos e aproveitar así os espazos que puidesen quedar. Houbo un par de opcións para ampliar a conta, especialmente nun remate de Berrocal á media volta que deu nun defensor do equipo merengue saíndo a corner, cando Luca xa estaba batido, pero pouco máis, salvo que os granates, segurísimos atrás e con criterio no manexo de balón, non cometeron erros, facendo que Rubén tivese escaso protagonismo, limitándose a intervir con seguridade nos balóns colgados sobre a súa área.

Ao final, tres puntos insuficientes para meterse no play-off, pero que veñen ser un xusto premio para un equipo ao que só lle faltou regularidade a domicilio para poder loitar polo soño de toda a familia granate.

REAL MADRID CASTILLA (0): Luca Zidane; López, Zabarte, De La Fuente, Javi Sánchez, Jaume, De Frutos, Seoane (Fidalgo, minuto 69), Dani Gómez (Rodrigo, minuto 73), Gelabert (Álex, minuto 46) e Augusto.

PONTEVEDRA CF (1): Rubén; Juan (Nacho López, minuto 66), Campillo, Churre, Adrián León, Álex Fernández, Álex González, Berrocal, Romay (Jesús, minuto 83), Pedro Vázquez e Arruabarrena (Javi Pazos, minuto 88).

Árbitro: Manuel García Gómez (Estremadura), auxiliado nas bandas por Juan Manuel Sánchez Fernández e César Carretero González. Expulsou con vermella directa ao xogador local De La Fuente (minuto 43). Amoestou a Berrocal, no Pontevedra.

Goles: (0-1) Minuto 58: Arruabarrena.

Incidencias: Estadio Alfredo Di Stéfano (Valdebebas-Madrid). Uns 700 espectadores, con presenza de afeccionados da pena "Territorio Granate", como cada vez que o Pontevedra xoga en terras madrileñas.

Última xornada de liga entre Real Madrid Castilla e Pontevedra Club de Fútbol na cidade deportiva de Valdebebas © Mosrey Fotografía