Alberto Ramos, do Salgueiriños a Estados Unidos

Alberto Ramos, xogador do Salgueiriños © VT Sports Management

Unha nova promesa do fútbol pontevedrés dá o salto a Estados Unidos. Alberto Ramos Suárez, actual xogador do equipo xuvenil A do Salgueiriños FC, completará a súa formación deportiva e educativa no país estadounidense. Farao da man de VT Sports Management, axencia dedicada á xestión de bolsas académicas e deportivas.

Aos seus 18 anos, o mozo logrou unha bolsa parcial para cursar os seus estudos universitarios de Enxeñería no West Virginia Institute of Technology, unha universidade pública situada en Beckley (Virxinia Occidental) que está especializada en licenciaturas tecnolóxicas.

Durante os dous anos que durou o proceso para lograr esta bolsa, Alberto Ramos foi compaxinando os seus estudos, o deporte e a preparación dos exames de inglés necesario para acceder a estes programas.

Hugo Taracido, socio fundador de VT Sports Management, destaca que "estamos ante o caso dun mozo excelente" tanto na aula como no terreo de xogo, xa que tanto os seus profesores como os seus compañeiros do equipo no Salgueiriños destacan a súa calidade humana.

Ambos os aspectos chamaron a atención de varias universidades en Estados Unidos, que viron en Alberto o potencial dun estudante deportista brillante, pero será finalmente o West Virginia Institute of Technology a casa do mozo durante a súa carreira universitaria.

A nivel deportivo, o equipo onde xogará o pontevedrés, o WVU Tech, compite na liga deportiva da NAIA, onde son un claro referente na última década, destacando o campionato nacional conseguido en 2014.

Alberto sabe que terá que pelexar por facerse un oco no equipo durante o seu ano como "rookie", pero sen ningunha dúbida visto o seu potencial ten capacidade para iso.