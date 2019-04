Teresa Abelleira e Nieves Gamallo, entre as galardoadas nos Premios do Deporte Feminino Galego 2018

Mulleres Deportistas Galegas (Mudegá) fallou o nome das deportistas, entidades e persoas galardoadas nos VII Premios do Deporte Feminino Galego, correspondentes ao ano 2018.

O principal recoñecemento, o de mellor deportista galega, é para a atleta ribeirense Ana Peleteiro, recente campioa europea absoluta na modalidade de triplo salto e medallista o pasado ano a nivel internacional.

Pontevedra, ademais do apoio da Deputación e do feito de que a gala de premiación celebrarase o vindeiro venres 3 de maio (20:00 horas) no Auditorio Municipal de Vilagarcía, tamén contará con representación entre as premiadas.

Así a futbolista pontevedresa Teresa Abelleira, campioa continental coa Selección Española Sub-19, será recoñecida como mellor deportista promesa xunto á súa compañeira Malena Mieres, mentres que Nieves Gamallo, unha das pioneiras do balonmán feminino en Pontevedra, Galicia e España, recibirá un merecido recoñecemento á súa traxectoria.

A lista completa de premiadas é: