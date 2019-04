Teresa Abelleira celebra a clasificación da Selección Española Sub-19 para o Europeo

Teresa Abelleira celebrando a clasificación de España para o Europeo Sub-19 © Real Federación Galega de Fútbol Teresa Abelleira no partido entre España e Irlanda Sub-19 © Real Federación Galega de Fútbol

Galicia despediuse este martes da Rolda Elite Sub-19 Feminina, disputada entre os estadios Vero Boquete de Santiago e A Lomba de Vilagarcía de Arousa, e fíxoo coa clasificación da Selección Española para a fase final do Campionato de Europa da categoría que se celebrará o próximo verán en Escocia, na que defenderá título.

Tras as dúas primeiras xornadas, con pleno de puntos para España e Irlanda, todo decidíase no enfrontamento directo entre ambos os combinados en Santiago de Compostela, de novo coa pontevedresa Teresa Abelleira como titular no equipo nacional.

A centrocampista do Deportivo, única galega da convocatoria, demostrou ter a total confianza do seleccionador e foi unha peza clave no equipo, sendo da partida nas tres xornadas e celebrando unha clasificación que espera ábralle as portas de novo dun gran torneo internacional.

España venceu por 3-0 a Irlanda nun duelo no que lle valía o empate pero no que saíu a por todas, dominando e buscando a portería contraria. Así, tras varios achegamentos todo decidiuse preto da media hora de xogo con dous goles de Claudia Pina, chegando a sentenza ao comezo da segunda metade cun tanto en propia meta de Slattery.

No outro partido, pechando a fase en Vilagarcía de Arousa, Hungría e Serbia, xa sen opcións de clasificación, empataron 1-1.