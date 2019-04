Teresa Abelleira, protagonista no paso da Selección Española Sub-19 por Galicia

Teresa Abelleira coa Selección Española Sub-19 © Real Federación Galega de Fútbol Teresa Abelleira coa Selección Española Sub-19 © Real Federación Galega de Fútbol

O paso da Selección Española Sub-19 por Galicia está a contar cunha figura destacada, a pontevedresa Teresa Abelleira, que centra boa parte do protagonismo do combinado nacional.

A centrocampista do RC Deportivo é a única galega na convocatoria do combinado nacional, e segundo sinalou na previa da Rolda Elite Sub-19 que se disputa entre Santiago de Compostela e Vilagarcía de Arousa, "faime moita ilusión estar aquí con España e xogar aquí na miña terra. É un orgullo como galega que Galicia se envorque tanto co fútbol feminino".

Xa no deportivo, Abelleira foi titular xogando todos os minutos na estrea este mércores da Selección Española ante Serbia (2-0), no duelo disputado no Estadio Municipal Verónica Boquete de Santiago e completaba a xornada que inauguraran Irlanda e Hungría na Lomba, en Vilagarcía.

Foi un partido moi cómodo para o combinado dirixido por Pedro López, dominando desde o primeiro minuto. Serbia só tivo unha ocasión, xa no minuto 81. No 34 de xogo Eva Navarro fixo o primeiro gol. Un tanto que facía xustiza e que tivo continuidade seis minutos despois cun gran gol da mesma xogadora despois de recibir un fantástico pase interior.

Tere Abelleira estivo a piques de marcar nun disparo afastado na segunda metade, pero o marcador xa non se movería.

A seguinte xornada do torneo clasificatorio para o Campionato de Europa da categoría enfrontará o vindeiro sábado a Serbia e Irlanda (13:00 horas) en Vilagarcía e a España con Hungría (18:30 horas) en Santiago de Compostela, ambos os partidos con entrada de balde para o público.