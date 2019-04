O Judo Club Pontevedra, coa elite galega

O Pavillón Municipal do Milladoiro, no municipio coruñés de Ames, foi escenario dunha xornada de adestramento convocada pola Federación Galega de Judo.

Á mesma acudiron preto de 170 judocas de todas as categorías nunha intensa xornada de tecnificación deportiva que servía ademais como preparación para o próximo Campionato de España Escolar.

Na mesma estivo ben representado o Judo Club Pontevedra con oito dos seus deportistas.

Asistiron convocadas as tres medallistas infantís do Judo Club Pontevedra que adestran no ximnasio arousán Squash Villagarcía: Leyre Villamediana, Anxos Abad e Irene González, bronces no vixente Campionato de Galicia Escolar. Os outros 5 compoñentes da escuadra foron Martín Coejo-Cuiñas, Ángel Vieira, Hugo González, Anxo Docampo e Michael García, ademais do adestrador Fran Miguens.

Na concentración da Federación Galega deuse cita a elite autonómica deste deporte, con presenza de campións galegos e medallistas nacionais nas diferentes categorías.