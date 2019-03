O Pontevedra blíndase á presión

Entra nun momento clave da tempada o Pontevedra Club de Fútbol. O triunfo 'in extremis' ante o Guijuelo mantén aos granates na pelexa por entrar no play-off, agora a 4 puntos de distancia, nun mes no que non terá quer saír de Galicia, con partidos fóra ante Fabril e Coruxo e na casa ante Sanse e Rápido de Bouzas.

É unha gran oportunidade de estreitar o cerco sobre o cuarto posto e sábeno no club pontevedrés, que quixo blindarse da presión externa na semana na que visitará ao pechacancelas, Fabril (sábado 17:00 horas) dirixida polo seu ex-adestrador Luisito.

Por primeira vez esta tempada a entidade de Pasarón decidiu realizar unha sesión preparatoria a porta pechada, concretamente a que realizará o vindeiro mércores no seu estadio.

Ademais limitará as entrevistas dos futbolistas aos medios de comunicación.

O que si se mantén son as habituais roldas de prensa do adestrador, Luismi, o mesmo mércores e o venres, na véspera de afrontar unha nova xornada.