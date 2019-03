Unha segunda volta sen goles da dianteira

O Pontevedra Club de Fútbol agárrase aos números para pensar que non dixo dito a súa última palabra na liga, e é que os tropezos dalgúns dos seus rivais mantéñenlle aínda a 6 puntos do play- off de ascenso a pesar da mala dinámica das últimas semanas.

Con todo a marxe de erro reduciuse ao mínimo, e as sensacións do equipo deixan dúbidas, especialmente a domicilio, onde os granates deben afrontar 5 das 9 xornadas que restan para a conclusión do campionato regular.

Non existe unha única causa da irregularidade mostrada polos de Luismi, pero algunhas cifras son rechamantes como a seca que atravesan os dous dianteiros do equipo, Mikel Arruabarrena e Javi Pazos.

A dupla atacante prometíallas felices no principio do ano, con bos números ao pechar a primeira volta (6 de xaneiro) cun contundente triunfo en Pasarón ante o Castilla (3-0) na que ambos os dous anotaron, e que colocaba ao Pontevedra quinto empatado a puntos co cuarto posto e a só un punto do segundo lugar que ocupaba o Fuenlabrada.

Por aquel entón Arruabarrena acumulaba 7 goles e Pazos 6. Agora, dez xornadas sen ver porta despois, o equipo caeu á oitava praza tras sumar 12 de 30 puntos posibles, con 3 vitorias, 3 empates e 4 derrotas. Certo é que o play- off está a 6 puntos, pero o segundo posto está a 8 puntos polo único que lle separaba.

Durante ese período os granates anotaron 10 goles, e só un home repetiu diana, Álex González (2). Ademais conseguiron marcar un gol cada un Pedro Vázquez, Kevin, Borja Domínguez, Álvaro Bustos, Romay, Álex Fernández, Berrocal e Campillo. Nin sequera en Copa Federación rompeu o maleficio dos arietes, que neste período chegaron a fallar mesmo desde o punto de penalti, Arruabarrena na liga e Pazos na Copa.

ARRUABARRENA, BAIXA ANTE O GUIJUELO

Precisamente un dos dianteiros, Mikel Arruabarrena, únese esta semana á lista de ausencias para a próxima xornada de liga, a que lle enfrontará ao Guijuelo en Pasarón o vindeiro domingo 24 de marzo (17:00 horas) ao ver en Salamanca a quinta cartolina amarela da tempada.

A principal dúbida para Luismi está agora en saber se Adrián León e Álvaro Bustos, baixas a última semana por senllas lesións musculares, poden chegar a tempo para a cita. Ademais Nacho López concluíu o choque no Helmántico cun forte golpe no nocello esquerdo estando pendente de evolución.