O voluntariado do ITU Multisport Festival fórmase en primeiros auxilios

Os voluntarios e voluntarias que participarán no dispositivo do ITU Multisport Festival traballa para estar plenamente preparados para a gran cita deportiva do ano na cidade.

A mes e medio para que se disputen os mundiais de tríatlon, son ao redor de 300 os voluntarios inscritos.

A última xornada na que participaron tiña como misión ofrecer formación sobre primeiros auxilios.

A actividade desenvolveuse por grupos e en varias localizacións, sempre en colaboración de especialistas de Cruz Vermella.

Esta semana está tamén previsto realizar unha nova xornada formativa cun recoñecemento turístico de Pontevedra.