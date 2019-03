A comisión galega antiviolencia estudará sancións aos implicados na pelexa nun partido de prebenxamíns

A Secretaría Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia convocou de urxencia á Comisión Galega de Control da Violencia en eventos deportivos para tratar os últimos casos rexistrados na comunidade.

Entre eles atópase a suspensión este domingo na Xunqueira dun partido de prebenjamines entre a AJ Lérez e a EFB Moañesa por culpa da pelexa orixinada na bancada entre pais e nais dos xogadores.

Esta comisión, de recente creación, iniciará a instrución dos oportunos expedientes sancionadores pola eventual comisión das infraccións contidas na Lei do deporte (artigos 157 a 159), e que poden dar lugar ás sancións establecidas no artigo 160 da mesma Lei (sancións económicas, inhabilitacións ou prohibicións de acceso a recintos, así como peches, entre outras posibles), explica a Secretaría Xeral.

No caso pontevedrés a disputa tería comezado, segundo o atestado elaborado pola Policía Local, cando un home colocouse de pé fronte ao valo do campo de fútbol-8 da Xunqueira obstaculizando a visión dos espectadores que tiña tras el. A súa actitude foi afeada por outros pais e nais, provocando unha discusión na que se produciron agresións e na que participaron 4 persoas, todas elas identificadas polas forzas da orde. Ademais un home que tentou mediar no conflito resultou lesionado ao recibir un forte golpe.

A Comisión Galega de Control da Violencia foi constituída o 25 de setembro de 2018 como un órgano que dará cobertura e resposta as denuncias que se produzan no contexto da práctica de competicións oficiais deportivas de ámbito autonómico, provincial, zonal ou local, tendo en conta que a Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no Deporte presta cobertura ás competicións oficiais deportivas de ámbito estatal.

A reunión da comisión antiviolencia galega celebrarase o vindeiro venres 15 de marzo.