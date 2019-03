O Arxil recupera a Cristina Díaz-Pache tras catro meses lesionada

Boas noticias para o Club Baloncesto Arxil, que máis de catro meses despois recupera para a causa a Cristina Díaz-Pache.

A xogadora do equipo pontevedrés lesionouse nun adestramento o día 25 de outubro, ao recibir un golpe co balón que lle produciu unha rotura no escafoides da man.

Díaz-Pache, que ata ese momento era peza importante na rotación de Mayte Méndez, traballa desde entón para recuperarse, e esta semana recibiu a alta médica xusto nun momento clave da tempada.

Coa súa volta o Arxil poderá contar con todo o persoal dispoñible para a importante cita deste sábado (20:00 horas) en Avilés, onde visitará a un rival directo na loita pola permanencia.

Un triunfo das verdes, que teñen un balance de 7-13, afastaría a 3 partidos a zona de descenso que marca precisamente o seu próximo rival, o ADBA (5-15).