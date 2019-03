Confirmados os horarios definitivos do ITU Multisport Festival de Pontevedra

Cada vez queda menos para que Pontevedra se converta na auténtica capital mundial do tríatlon co ITU Multisport Festival, que se celebrará entre o 27 de abril e o 4 de maio e que supoñerá a disputa na cidade dos campionatos do mundo de Dúatlon, Acuatlón, Tríatlon Cros, Aquabike e Tríatlon de Longa Distancia.

A organización do evento publicou este xoves os horarios definitivos de todo o evento, con información detallada sobre a recepción de deportistas, adestramentos, carreiras e as diferentes actividades relacionadas co Festival Multideporte.

Está previsto que a competición se inicie o sábado 27 de abril co dúatlon, empezando en horario matinal (desde as 8:00 horas) coa modalidade sprint e as categorías de grupos de idade, mentres que os elite e sub-23 entrarán en acción ás 11:30 da mañá en categoría masculina e ás 13:45 horas na feminina. Xa pola tarde será a quenda do Dúatlon Standard, cos grupos de idade desde as 16:00 horas e a proba 'open' ás 16:45 horas.

O domingo 28 de abril, tras os cambios provocados pola convocatoria de eleccións xerais, só se celebrarán as probas de dúatlon-paratríatlon (9:00 horas) e as carreiras de dúatlon júnior feminina (11:15 horas) e masculina (12:00 horas).

A actividade retomarase o martes 30 de abril co tríatlon cros, empezando pola carreira júnior masculina (13:30 horas) seguida da feminina (13:35 horas) e paratríatlon (13:40), coas carreiras elite masculina ás 15:30 horas e feminina ás 15:35 e os grupos de idade desde as 15:45 horas.

O seguinte día de competición será o xoves día 2 de maio coas probas de acuatlón, comezando coa carreira elite, sub-23 e júnior masculina (15:00 horas), continuando a feminina (15:05), o paratríatlon (15:30) e por últimos os grupos de idade e open (desde 16:00 horas).

Por último o sábado 4 de maio disputarase o tríatlon de longa distancia, no que competirán figuras locais como Pablo Dapena, Gómez Noya e Saltea Castro, e o aquabike. A longa distancia dará a saída ben cedo, ás 8:00 horas coa proba masculina e ás 8:05 coa feminina, co paratríatlon ás 8:10 e os grupos de idade desde as 8:25 horas. En canto ao aquabike, as carreiras partirán ás 9:15, 9:20 e 9:30 horas.

Consulta aquí todos os horarios detallados do ITU Multisport Festival de Pontevedra 2019.