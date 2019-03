O Pontevedra súmase ao 8-M con entrada de balde para as mulleres

O Estadio Municipal de Pasarón vestirá por un día de morado, ademais do granate habitual, para conmemorar o Día Internacional da Muller que se celebra o próximo 8 de marzo.

Ao coincidir esta celebración cunha semana na que o Pontevedra Club de Fútbol xoga partido de liga na casa, a entidade decidiu lanzar unha campaña dirixida ao público feminino.

"Muller, neste partido ti decides se pagas entrada ou entras de balde", reza o lema da iniciativa presentada este luns.

¡ESTE DOMINGO TODAS A PASARÓN!

¡ESTE DOMINGO TODAS A PASARÓN!

..E tanto que o fútbol tamén é de mulleres #VamosPonte

Desta forma as afeccionadas do Pontevedra poñerán entrar sen custo ao duelo do próximo domingo 10 de marzo (17:00 horas) ante o Burgos.

O prezo das entradas para este partido, para o resto do público, fixouse en 25 euros para a bancada de Tribuna, 15 euros en Preferencia e 10 nos fondos, o mesmo das últimas citas, con prezo de 5 euros en categoría xuvenil e 3 euros na infantil.