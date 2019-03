Aínda en desvantaxe numérica, o Arosa vence o Compostela na Lomba (1-0)

O Arosa logrou esta fin de semana a súa terceira xornada consecutiva puntuando. Nesta ocasión, a pesar de xogar durante ao redor dunha hora sen un dos seus homes, os de Rafa Sáez venceron ao Compostela na Londra. Os coruñeses, que, pola súa banda, mantéñense entre os postos máis altos da clasificación, non foron quen de superar aos pontevedreses no seu campo, despois de tres xornadas sen conseguir a vitoria.

Empezaron forte os anfitrións, que xa ao comezo do choque contaron con varias ocasións de gol, que, con todo, non terminaron de materializarse na portería de Anxo Pérez. O primeiro intento foi de Luís García, a continuación, Javi Otero realizou un potente disparo que atrapou o gardameta visitante. No minuto 16 case chega o primeiro gol por parte dos arousáns tras un saque de esquina, pero non foi así. Uns minutos despois, no 27', o árbitro mostrou tarxeta vermella a Javi Otero, polo que os locais víronse obrigados a xogar en desvantaxe numérica. O encontro foise ao descanso a ceros.

Tras o paso polos vestiarios, os do Compos aproveitaron a superioridade e case se poñen por diante no marcador, con todo, grazas á intervención de Manu Táboas, continuaron na mesma situación. A partir de aí, con todo, non crearon máis ocasións de gol os visitantes e no 74', cun tanto desde os 11 metros de Sylla, máximo goleador do Arousa, eliminou calquera esperanza dos de Santi Iglesias. E, finalmente, os tres puntos quedaron na casa.

A próxima xornada, os de Sáez viaxarán á Coruña para enfrentarse ao Bergantiños, líder da categoría, nas Eiroas.

Consulta a acta do Arosa SC-SD Compostela.