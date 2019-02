Sorteado o cadro masculino da Copa Deputación de Fútbol

Cadro de competición da Copa Deputación 2019 © Deputación de Pontevedra

Os equipos participantes na Copa Deputación de fútbol, no que respecta á competición masculina, xa coñecen o camiño que lles espera.

O edificio administrativo da Deputación acolleu a última hora deste xoves o sorteo da fase pontevedresa, na que tomarán parte 65 equipos de Terceira División, Preferente, Primeira, Segunda e Terceira Autonómica. En total, sumando o cadro vigués, a cifra de participantes ascende a 119 equipos.

Os partidos de primeira rolda, que deben disputarse agora antes de final de mes, depararon enfrontamentos como o Arosa-Poio, Céltiga-Mosteiro, Alondras-Cerponzóns ou Marcón-Barro.

O resto de emparellamentos son: A Lama-San Adrián, Soutomaior-Unión Dena, SP Libertad-Catoira, Santomé-Puentearnelas, Caroy-Cotobade, Romay-Juventud Cambados, Campo Lameiro-Bamio, Unión Sampaio-Rápido Bahía, Atlético Cuntis-Xuventú Sanxenxo, Cordeiro-Berres, Lamela-Guimarei, Vea-Laro, Bandeira-Estradense, Chispa-Cruceiro, Ponte Caldelas-Bueu, Monte Porreiro-Umia, Villalonga-Zacande, Marín-Figueirido, Atlético Faxilde-Arcade, Portonovo-Unión Grove, Beluso-Portas, Pontevedra B-Noalla, Xil-San Martín, San Miguel-Amanecer, Lalín-Atlético Estación, San Andrés-Moraña, Dorrón-Salcedo e Estudantil ante o vencedor do Vilatuxe-Furia AC.

O formato de competición volverá ser o mesmo que nas últimas edicións, xogándose todas as eliminatorias a un único partido que se disputará no campo do equipo de menor categoría e resolvéndose os empates cunha tenda de penaltis. A final xogarase o día 22 de maio no campo da Lomba, en Vilagarcía de Arousa.