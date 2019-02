O ITU Multisport Festival de tríatlon chega á cifra de 250 voluntarios

A Oficina de Voluntariado de Pontevedra xestionou xa 250 peticións para formar parte do equipo que colaborará co gran evento deportivo do ano na cidade, o ITU Multisport Festival de tríatlon que terá lugar entre o 27 de abril e o 4 de maio.

Teresa Blanco e Miguel Balea, representantes da Oficina, destacan que se apuntaron desde menores de 16 anos a persoas de avanzada idade.

A maior parte do voluntariado conta con nacionalidade española pero nas listas figuran colaboradores procedentes de Brasil, Estados Unidos, Australia, México, Tunes, Finlandia e Venezuela, entre outros.

A captación de voluntarios para os campionatos do Mundo de tríatlon segue aberta na web www.pontevedra2019.org ou contactando co correo electrónico oficinadevoluntariado@gmail.com.

Previa á cita, está prevista a realización de xornadas de formación como a que terá lugar o vindeiro sábado 23 de febreiro, denominada 'Triathlon: Coffee Encounter' consistente nun curso de inglés orientado a ampliar o vocabulario que se precisará durante os días de actividade deportiva.