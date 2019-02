Confianza no Froiz ante a inminente estrea da Copa de España

O resultado do Grupo Deportivo Supermercados Froiz no Memorial Manuel San Roma disputado en Almargo, Cidade Real, non se lembrará por un triunfo ou por subir ao podio, pero si deixou satisfeitos aos responsables do equipo.

Tratábase de afinar a posta a punto de cara á inminente estrea da Copa de España, o vindeiro domingo 24 de febreiro no Circuíto do Guadiana en Don Benito, Badaxoz.

Ese obxectivo cumpriuno por completo a formación dirixida por Evaristo Portela, que nas dúas etapas da carreira rompeu o pelotón en varias ocasións buscando o triunfo, aínda que en ambas as xornadas todo decidiuse ao sprint e co mesmo gañador, o integrante da selección polaca Barosz Rudyk.

"O equipo traballou moi ben e demostrou fortaleza individual e colectiva", sinalan desde o Froiz.

Agora a formación pontevedresa pon xa a súa atención 100% na Copa de España e un Circuíto do Guadiana que contará cun percorrido de 171 quilómetros con 4 voltas a un mesmo circuíto cunha dificultade montañosa que pode marcar a diferenza, o Alto de Magacela.

Jesús Arozamena, Diego Noriega, Diego González, Jake Wright, Aitor Bugarín, Víctor Romero e Abel Franco defenderán as cores do Froiz nesta primeira cita importante da tempada.