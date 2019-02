Nin o Celta B nin a exhibición tarxeteira do árbitro poden cun sólido Pontevedra (0-1)

Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado

Difícil de explicar que un partido no que non houbo unha soa patada nin unha acción violenta termine con nove xogadores amoestados (tres do Celta B e seis do Pontevedra), nunha arbitraxe que desquiciou especialmente aos granates na primeira metade (cada falta levaba consigo tarxeta), rompendo o ritmo de xogo e impedindo que en Barreiro vísese un espectáculo acorde coa calidade que atesouran moitos dos xogadores presentes no céspede.

E menos mal que o colexiado debeu recapacitar no descanso sobre a súa "rapidez", aínda que cando o fixo xa era tarde para mellorar no futbolístico un partido trabado no que o Pontevedra puxo o mellor, en canto a xogo e ocasións, fixo un golazo obra de Borja Domínguez para manterse na pugna polos postos de play-off e volver gañar a domicilio despois de tres derrotas consecutivas lonxe de Pasarón.

O equipo granate fixo un partido serio, sen concesións defensivas, non moi brillante (tarefa pouco menos que imposible ante o "desafinado concerto de pito" do colexiado) pero coas ideas moi claras e coñecedor de como neutralizar as armas do filial celeste, tanto que os locais unicamente puxeron en perigo a Edu en dúas accións consecutivas cando o partido entrara xa no desconto.

Moveu pezas Luismi no seu once inicial, situando a Campillo no lateral dereito para cubrir a baixa por sanción de Nacho López, dando entrada no once inicial ás fichaxes do mercado de inverno, Álvaro Bustos e Borja Domínguez, e devolvendo a titularidade a Arruabarrena, co que Berrocal e Javi Pazos, ademais de Pibe, pasaban ao banco.

Con ambos os equipos posicionados cun sistema similar en 4-2-3-1, o Pontevedra trataba de roubar para saír en velocidade cara á área local, mentres os celestes tentaban facerse co control do balón. Un par de accións a balón parado crearon problemas á defensa granate, mentres un disparo desviado de Borja Domínguez foron os primeiros síntomas de perigo.

Eses síntomas acrecentáronse claramente nun corner lanzado por Borja Domínguez, xogada ensaiada, para Kevin Presa, que non acertou desde o punto de penalti, mandando o balón moi preto do poste. A resposta celeste púxoa "Manolito" Apeh, que se foi en velocidade pero cruzou demasiado ante Edu.

Tampouco faltou a xogada polémica, cun máis que posible agarrón de Diego Alende a Arruabarrena, que buscaba un centro de Campillo. O dianteiro granate reclamou con insistencia un penalti que pareceu existir pero que non sinalou o colexiado

Todo iso pasara en só 25 minutos, os mesmos que o árbitro empregou para demostrar que a cousa podían acabar con algún dos protagonistas prematuramente na ducha, sacando nada menos de cinco tarxetas amarelas (despois serían sete en total na primera parte), aínda que con desigual repartición (a Ibán Salvador, Arruabarrena, Kevin Presa, Romay e David Castro), a maioría delas excesivas e inxustificadas nun partido no que ata entón non se producira nin unha soa acción dura.

A rigorosidade arbitral había sacado do partido ao Pontevedra, permitindo que o Celta B fixésese co mando, encerrando aos visitantes na súa área a base de faltas nunha das cales os vigueses pediron tamén penalti por man de Romay, que se produciu fora da área, insistindo os homes de Rubén Alvés en reclamar ademais a segunda amarela para o de Malpica.

Unha arbitraxe desconcertante e "puntilloso" deslucira unha primeira parte sen control nin continuidade, levando aos equipos a vestiarios coa sensación de que o protagonista fora aquel cuxo obxectivo debería ser pasar desapercibido.

A segunda parte non arrincou mellor. Co partido trabado e o árbitro incrementando as súas "vítimas", o Celta parecía ter algo máis de presenza ofensiva, ata que en Barreiro déronse cita tres dos xogadores de máis calidade individual do partido para adiantar ao Pontevedra. Romay conectou cun pase ao primeiro toque con Pedro Vázquez quen levou consigo a catro defensores entrando na área para ceder á frontal, alí estaba un desmarcado Borja Domínguez para soltar un lategazo que se coou por raso xunto ao poste.

Logo aínda houbo tempo para que Ibán Salvador (pena de xogador, con tanta calidade como accións innecesarias e antideportivas) tentase provocar a expulsión de Pedro Vázquez, simulando un golpe inexistente, antes de que o seu técnico, Rubén Albes, optase por un prudente cambio en evitación de males maiores.

Pero os granates, ao verse en vantaxe, adquiriron maior confianza e puideron sentenciar. Primeiro foi Romay quen rematou fóra e logo na máis clara do partido, unha deixada de Pedro Vázquez, magnífico, que non puido aproveitar Álvaro Bustos, quen desde moi preto estrelou o seu remate no traveseiro.

A partir de aí, os de Luismi, ben colocados e firmes atrás, controlaron o partido sen máis apuros que as accións illadas que era capaz de crear Bermejo, aínda que para certificar a vitoria aínda tiveron que sufrir unha última ocasión, por partida dobre, a máis clara do conxunto celeste, no tempo engadido. Edu apareceu, salvador como tantas veces, para tapar milagrosamente os remates a pracer de Pampín e Víctor Pastrana.

R. C. CELTA DE VIGO "B" (0): Iván Villar; Diego Alende, Ros, Robert, Rai (Álex Serrano, minuto 85), Pampín, Alberto Solís, Dani Molina (Adrián, minuto 77), Apeh, Ibán Salvador (Víctor Pastrana, minuto 71) e Bermejo.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Campillo, David Castro, Churre, Adrián León, Kevin Presa, Álvaro Bustos (Pibe, minuto 77), Borja Domínguez, Pedro Vázquez, Romay (Berrocal, minuto 89) e Arruabarrena (Javi Pazos, minuto 62).

Árbitro: Germán Cid Camacho (Castela-León) auxiliado nas bandas por Óscar Martín Pérez e Óscar Mate Rincón. Amoestou a Ibán Salvador, Diego Alende e Apeh, no Celta B, e a Arruabarrena, Kevin Presa, Romay, David Castro, Churre e Borja Domínguez, no Pontevedra.

Goles: (0-1) Minuto 61: Borja Domínguez.

Incidencias: Campo Municipal de Barreiro (Vigo). Uns 1.500 espectadores.