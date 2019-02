O Peixe Galego, lanzado á pelexa polo ascenso tras superar o Zornotza na Raña (84-73)

Partido entre Peixe Galego e Zornotza na Raña © Diego Torrado Partido entre Peixe Galego e Zornotza na Raña © Diego Torrado Javi Llorente, no partido entre Peixe Galego e Zornotza na Raña © Diego Torrado

Moito máis que un triunfo conseguiu este sábado o Peixe Galego na Raña ante un rival directo na liga LEB Prata como o Zornotza (84-73), e é que os de Marín coa súa vitoria lánzanse de cabeza cara á pelexa polo ascenso de categoría.

A falta dunha xornada para a conclusión da primeira fase, os de Javi Llorente colócanse nunha boa posición para pasar o corte, tras recuperar ademais o average ante os vascos.

O certo é que foi un duelo dos máis disputado e intenso, no que cada balón dividido supoñía unha auténtica batalla ante o moito que había en xogo.

Tras un inicio de alternativas, os locais pasaron a dominar no marcador no primeiro cuarto logrando un 25-17 que puido ser maior en diferenza se non fose pola falta de acerto desde a liña de persoal.

Con todo o Zornotza reaccionou e comezou a apertar no segundo parcial ata chegar a poñerse por diante (33-34). Con dous triplos seguidos os vascos chegaron a poñer un 36-40 no electrónico que obrigaba a Javi Llorente a pedir tempo morto a tres minutos para o descanso. Funcionou e o Peixe cambiou a situación para marchar ao intermedio cunha lixeira vantaxe (42-40).

Despois do paso por vestiarios entrouse na fase de maior disputa, cos de Marín dominando pero sen lograr romper o partido ante un rival que se agarraba ás súas opcións (60-56).

Faltaban só 10 minutos, que comezaron da mellor maneira posible para os locais. Dúas canastras de Pantín, unida a outra de Randy Onwasor e a varias accións defensivas de mérito abrían por primeira vez unha brecha de 10 puntos (66-56). Paraba o xogo o técnico visitante, pero a renda foise aos 12 puntos.

Aínda había tempo por diante, cun Zornotza que apertou os dentes para tentar apertar de novo o marcador, pero os da Raña, co apoio dos seus, non desperdiciaron a ocasión e mantiveron a distancia para levar unha vitoria vital para as súas aspiracións.

Consulta aquí as estatísticas do Peixe Galego-Zornotza.