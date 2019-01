Co balón parado como argumento o Pontevedra desfaise do Navalcarnero (2-0)

Partido entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado

Dúas faltas, dous remates de cabeza, dous goles (Campillo e Berrocal) e tres puntos que seguen permitindo soñar ao Pontevedra, ante un Navalcarnero peleón pero xusto de argumentos, nun partido que os granates foron superiores, aínda que pecaron de excesiva autocompracencia en distintas fases, ao mesmo tempo que falta de efectividade para pechar antes un partido no que de novo desperdiciáronse claras ocasións para aumentar a conta.

Saíu mellor, con máis ambición o Pontevedra, chegoulle para crear un par de ocasións, adiantarse no marcador e logo esperar a un rival necesitado, pero que apenas deu sinais de perigo máis que un par de accións máis froito da relaxación defensiva que do fútbol realizado. Os granates xogaron aceptablemente os 20 primeiros minutos, logo caeron na vulgaridade, contaxiados por un rival encolleito que parecía fiar a súa sorte a un erro do contrario.

Non foi un bo primeiro tempo. Mesmo diriamos que do máis frouxo tecnicamente falando que se viu en Pasarón nesta tempada. Aínda así, o marcador puido ter moito máis movemento que o único tanto de Campillo, pero a falta de acerto ante a meta visitante volveu lastrar a un Pontevedra que puido sentenciar, na mesma medida que o seu rival case saca petróleo das poucas "excursións" nas que se atreveu a pisar a área local.

O dominio local foi absoluto, e mesmo con bastante bo xogo, ata o minuto 20. Nese tempo puido marcar Javi Pazos, xa no primeiro minuto, pero rematou de cabeza no segundo pau, só, arriba un excelente centro de David Castro. Puido facelo tamén Álex González, que no man a man mandou aos pés de Héctor. E fíxoo Campillo, cun remate de cabeza picado, en falta lanzada por Álex González.

Tras o gol, Kevin puido facer o segundo, despois de que Arruabarrena deixase pasar o balón cando parecía un remate fácil. Héctor evitou o peor para os seus.

Ata que a partir dese instante o partido abriuse. O Navalcarnero chegaba por primeira vez nun centro de Esnaider que Gabri mandou arriba. Os madrileños adiantaron liñas e iso permitiu ver a un Pontevedra diferente, más vertical, que non tiña o balón pero aproveitaba os espazos para crear constantes ocasións á contra. A primeira e máis clara tívoa Javi Pazos, pero de novo Héctor estivo máis listo e sacoulle o balón lanzándose aos seus pés.

Fran Santano deu unha tímida resposta, dando motivos a Edu para demostrar unha vez máis o seu excepcional nivel. Despois varias saídas en superioridade que nin Arruabarrena, nin Javi Pazos nin Álex González foron capaces de aproveitar para abrir oco, o que levou o partido ao descanso coa sensación de deixar ao rival con opcións, pero coa relativa tranquilidade de ver como os granates foran moi superiores, aínda sen facer un partido brillante.

Pero a segunda parte non comezou con bos sinais para os de Luismi, que pareceron regresar ao campo desorientados e un tanto a mercé dun Navalcarnero máis atrevido. Ata que unha xogada desgraciada fixo que o partido cambiase novamente, volvendo inclinarse ao lado local. Foi nunha disputa dun balón dividido, na liña de fondo, entre Esnaider e Churre. Os dous terminaron golpeándose con forza contra o valo, pero o peor parado foi o madrileño, que houbo de abandonar o campo en padiola, co seu xeonllo esquerdo visiblemente danado.

Apenas uns minutos máis tarde os granates conseguían o segundo gol. De novo nunha acción a balón parado, con lanzamento de falta lateral, moi tocada, por Pibe, que Berrocal peiteou de cabeza anticipándose á defensa no primeiro pau e desde moi preto.

Logo debutaría a recente fichaxe granate, Borja Domínguez, antes de que o conxunto local volvese entrar nunha longa paréntese de conformismo, levantando o pé do acelerador.

Con todo perdido, o Navalcarnero adiantou liñas e o Pontevedra limitouse a esperar ocasións á contra, con risco de recibir algún susto, como nun disparo afastado de Stevens que buscaba a escuadra, de onde o sacou Edu, sempre atento e un seguro baixo paus.

Nin un nin outro lograron o que buscaban, aínda que os visitantes deron un par de sustos no tempo engadido, e o Pontevedra quedou con tres puntos que lle permiten manter o ronsel dos postos de privilexio.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Nacho López, David Castro, Churre, Campillo, Kevin Presa (Borja Domínguez, minuto 64), Álex González (Pedro Vázquez, minuto 73), Berrocal, Javi Pazos, Romay e Arruabarrena (Pibe, minuto 59).

C.D.A. NAVALCARNERO (0): Héctor, Stevens, Sergio, Manu Jaimez, Álex González (Joaquín, minuto 37), Joya, Fran Santano (Del Pozo, minuto 46), Carlos, Gabri, Mena e Esnaider (Rodrigo, minuto 59).

Árbitro: Gerard Brull Acerete (Cataluña), auxiliado nas bandas por Albert Riubrugent Expósito e Josep Faig Pijuán. Amoestou a Berrocal, Churre e Borja Domínguez, no Pontevedra, e a Fran Santano, Joaquín e Del Pozo, no Navalcarnero.

Goles: (1-0) Minuto 9: Campillo. (2-0) Minuto 62: Berrocal.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 2.500 espectadores.

Pantalla completa As mellores imaxes do Pontevedra-Navalcarnero en Pasarón Partido da Xornada 22 de liga da Segunda División B entre Pontevedra e Navalcarnero en Pasarón © Diego Torrado