A Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra destaca na 'Dragon Boat'

As proximidades da ponte dos Tirantes enchéronse de palistas durante a cita © Diego Torrado As proximidades da ponte dos Tirantes enchéronse de palistas durante a cita © Diego Torrado

As augas do río Lérez acolleron este sábado a segunda edición do Festival Internacional 'Dragon Boat', a modalidade de orixe chinesa que a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra tenta implantar na cidade. Nesta ocasión, a cita contou coa participación de máis de 300 deportistas de diferentes idades procedentes de diversas zonas de Galicia e Asturias. Ademais, a xornada estivo marcada polo bo tempo, que fixo que a proba, organizada polo mencionado club, fose aínda máis entretida.

As regatas comezaron ao redor das 10:00 horas e desenvolvéronse nas proximidades da ponte dos Tirantes, zona que permaneceu abarrotada de palistas e interesados ata as 19:00, aproximadamente. O día finalizou coa entrega de premios aos gañadores nas diferentes categorías. En primeiro lugar, no grupo masculino, o vencedor foi o equipo asturiano, que destacou cun total de 20 puntos, fronte aos 17 do das Torres de Catoira, que terminou en segunda posición. No caso da proba feminina, o club anfitrión da competición fíxose co ouro, do mesmo xeito que na regata mixta.

Finalmente, na clasificación xeral por clubes, a gañadora foi a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra (54 puntos). En segundo lugar, alzouse o Club Náutico de Pontecesures, con 50; co bronce, As Torres-Romaría Viquinga, con 48; e, fóra do podio, a Selección Asturiana, con 20 puntos.

En definitiva, foi unha xornada distinta, na que os palistas, de calquera categoría e condición física, gozaron da oportunidade de participar nunha modalidade divertida á vez que novidosa para moitos deportistas.

SOLIDARIEDADE

Ademais das mencionadas, nesta ocasión, a cita, que aspira a consolidarse no calendario deportivo de Pontevedra, tamén incluíu a categoría especial BCS. A finalidade desta non é outra que a de concienciar a todos sobre a loita contra o cancro de mama. Por iso, nesta proba participaron mulleres que lle prantaron cara á enfermidade.

Accede ás clasificacións completas neste enlace.