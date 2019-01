O Portamiñá lugués, vencedor do Campionato Galego Máster de Natación celebrado en Pontevedra

Equipo do Galaico no Campionato Galego Máster de Natación © Club Natación Galaico Equipo do Pons Vetus no Campionato Galego Máster de Natación © Club Natación Máster Pons Vetus

A natación de categoría máster foi a protagonista da fin de semana no Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños.

Alí celebrouse o Campionato Galego Máster de Inverno, coa participación de preto de 440 deportistas de 26 clubs chegados desde diferentes puntos da comunidade.

O gran gañador do evento foi o Club Natación Portamiñá de Lugo con 1.089 puntos, seguido do Club Travesas Natación de Vigo (1.061 puntos) e do Club Natación Ponteareas (1.013).

Pola súa banda, o dous clubs pontevedreses tiveron tamén unha participación positiva, co Club Natación Galaico no cuarto lugar a 22 puntos do podio (991 puntos), mentres que o Pons Vetus foi décimo noveno (182 puntos).

A competición serviu ademais como aperitivo para o que chegará a principios do mes de febreiro co Campionato de España da categoría que tamén terá lugar na piscina de Rías do Sur.