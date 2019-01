Unha avaría acaba coas opcións de Irene Trabazo en Francia

Despois de que unha avaría deixásea sen opcións no Campionato de España de Ciclocrós celebrado en Pontevedra, Irene Trabazo encaraba en Francia unha das probas máis esixentes do calendario co obxectivo de mostrar o seu bo momento de forma, o mesmo que na Illa das Esculturas permitiulle colaborar no ouro nacional da Selección Galega na modalidade de Team Relay.

A marinense tomou parte da proba da Copa do Mundo celebrada en Pôntchateau, pero volveu toparse coa mala fortuna.

Esta vez foi unha picada moi lonxe do box o que terminou coas opcións de asinar unha boa clasificación, finalizando no posto 41 moi lonxe da vencedora, a holandesa Marianne Vos.

"A sorte segue sen estar da nosa parte, picada na 3 volta lonxe do box pero as sensacións van mellorando ritmo constante e aumentando ao final", sinalou a ciclista tras a carreira na súa conta de Twitter.

Tras esta cita Irene Trabazo ten previsto desprazarse a Alemaña para participar noutra carreira da Copa do Mundo, concretamente en Hockenheim, e confía en entrar na Selección Española de fronte ao Campionato do Mundo que terá lugar a principios de febreiro na cidade danesa de Bogense.