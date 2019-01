As opcións de ascenso afástanse para o Bádminton Ravachol

O obxectivo do Club Bádminton Ravachol Pontevedra de pelexar polo ascenso afástase despois das xornadas da Primeira División Nacional disputadas en Xixón.

O club pontevedrés conseguiu dúas vitorias e encaixou unha derrota ante un rival directo como o CB Alicante que lle fai non depender de si mesmo no tramo final da competición.

Raquel Miguens, Manuel Brea, Ana Carbón, Miguel Sanluis, Noelia Gestoso e Alejandro Nogueira formaban a convocatoria, cunha primeira xornada que tivo lugar ante o Caser Clear de Madrid, saldándose cunha contundente vitoria por 6-1, mentres que o segundo triunfo chegou ante o CB Bellaterra catalán por apertado 4-3.

Xa o domingo esperaba o líder invicto da liga, o CB Alicante, nun enfrontamento de tremenda igualdade que se terminou decidindo en favor dos alacantinos por 3-4.

Con estes resultados, o Ravachol Pontevedra sitúase cuarto na táboa con 27 puntos, a 9 do líder, e con escasas opcións de ascenso a División de Honra.

"Quedámonos cun sabor agridoce, estivemos moi preto de gañar a Alicante pero ao final non puido ser. As opcións de ascenso agora mesmo son moi escasas, só quédanos gañar os tres partidos que faltan e esperar resultados dos rivais directos. De todos os xeitos, debo dicir que a entrega de todos os integrantes do equipo está a ser incrible", sinalou tras a fin de semana de competición o adestrador do equipo, Jesús Pereiro.

A última xornada de liga na Primeira División disputarase os días 2 e 3 de febreiro no pavillón Príncipe Felipe de Pontevedra.

NATALIA MURIO, SUBCAMPIOA NO MÁSTER DE CANTABRIA

A boa noticia da fin de semana para o Ravachol deuna a súa xogadora Natalia Murio na localidade cántabra de Liencres, onde se disputou o Máster Nacional Sub-17.

A pontevedresa conseguiu subir ao podio na modalidade de dobres, xunto á súa compañeira Paula Molins do CB Granollers, levando a medalla de prata.