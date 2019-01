Traballadores e afeccionados da Leonesa tentan retirar a neve do Reino de León

Traballos para retirar a neve do Estadio Reino de León © C.D. Leonesa Traballos para retirar a neve do Estadio Reino de León © C.D. Leonesa

Ás alancadas. Así se traballa desde primeira hora desta mañá no estadio Reino de León para tentar retirar o manto de neve que cobre o seu cespede para que se poida disputar a partir das 17:00 horas o partido entre Cultural Leonesa e Pontevedra.

Traballadores do club, voluntarios e afeccionados que acudiron en axuda do seu equipo loitan contra o frío e as escasas horas que restan para a prevista de comezo do choque, co fin de impedir que haxa de aprazarse o partido.

As previsións meteorolóxicas e a marcha dos traballos son optimistas. Aínda que seguiu nevando lixeiramente durante a noite, a nevada cesou e non se esperan novas precipitacións nas próximas horas, o que fai pensar que se terminará a tempo a retirada do manto branco que cubría o estadio desde onte.

Con todo, o que parece claro é que os protagonistas deberán enfrontarse a un terreo de xogo xeado e esvaradío que condicionará considerablemente o xogo de ambos os conxuntos.