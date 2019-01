Cae coa cabeza alta un bo Pontevedra en León (2-1)

Partido entre Cultural Leonesa e Pontevedra no Reino de León © C.D. Leonesa Partido entre Cultural Leonesa e Pontevedra no Reino de León © C.D. Leonesa Partido entre Cultural Leonesa e Pontevedra no Reino de León © C.D. Leonesa Partido entre Cultural Leonesa e Pontevedra no Reino de León © C.D. Leonesa Partido entre Cultural Leonesa e Pontevedra no Reino de León © C.D. Leonesa

Un gol nos primeiros minutos do segundo tempo, aproveitando o único erro defensivo granate, botou por terra o bo traballo que ata entón fixera o Pontevedra no Reino de León, onde mesmo debeu adiantarse nunha gran oportunidade desperdiciaba por Arruabarrena.

Aridane, que abriu a conta, repetiu como goleador para sentenciar un resultado que afasta aos de Luismi da cabeza, a pesar de que Álex Fernández deu esperanzas de remontada cun golazo nos últimos minutos. Os granates deixaron boa imaxe, aínda que pagaron moi caro quince minutos de desconexión nos que pareceron non crer nas súas posibilidades.

A neve que cubría o cesped o sábado desapareceu grazas ao admirable traballo na mesma mañá do domingo de empregados e voluntarios do club leonés. O frío deixou pegada no cesped do Reino de León en forma dun terreo algo esvaradío e no que en ocasións facíase complicado manter o equilibrio, pero case perfecto para a práctica do fútbol.

Respectando o excelente escenario tanto como as armas do seu poderoso rival, Luismi, que recuperaba a Berrocal e Álex González, recorreu ao clásico 4-2-3-1, dispoñendo un "once" que poderiamos definir como clásico, no que a defensa en liña estaba integrada polos seus homes máis utilizados, Kevin e Berrocal na zona ancha, con Álex González e Pedro Vázquez nas bandas, Romay de enganche e Arruabarrena como único punta.

Os locais fixéronse co dominio territorial, tratando de buscar as bandas e as costas dos centrais galegos, que plantaban unha defensa moi adiantada, con risco de que a calidade dos homes de arriba do cadro leonés fixéselles dano, pero a intensidade con que se xogaba na zona ancha non concedía apenas espazos nin posibilidades de pisar as áreas con perigo.

Un disparo desviado de Sergio Marcos e un centro de Hugo que non atopou rematador, foron os primeiros achegamentos con relativo perigo, contestados polo Pontevedra nun disparo de Berrocal.

Sen complicarse a vida, o Pontevedra buscaba sorprender ás contras, e tivo a súa ocasión nun balón que Romay puxo para Álex González, pero que non puido aproveitar finalmente Pedro Vázquez ante o oportuno cruzamento de Bernal. Foi pouco antes do descanso e o Pontevedra íase aos vestiarios aínda coa oportunidade máis clara de todas nas botas de Arruabarrena, mandando o balón fóra desde o punto de penalti cando estaba só ante Palatsi.

O peor era o perigo que roldaba sobre tres xogadores fundamentais, Adrián León, Churre e Kevin Presa, amoestados polo colexiado, que deberían medirse na continuación, limitando as súas intervencións.

Pero se o primeiro tempo non foi problema para o cadro visitante, nada máis comezar o segundo a Leonesa aproveitou o primeiro descoido defensivo galego para adiantarse no marcador. Foi nun balón que puxo Saúl e paseouse pola área sen atopar quen metese o pé para despexar ata que chegou a Ortiz quen a puxo atrás e Aridane non perdoou.

Reaccionou o Pontevedra ao golpe sufrido, o que fixo que o partido se abrise bastante. A Cultural aproveitouno para tratar de facerse forte a través da posesión de balón. Romay rematou de cabeza con perigo, aínda que lixeiramente alto, unha falta, pouco despois de que un centro envelenado de Ortiz obrigase a Edu a empregarse a fondo.

O técnico galego deu entrada a Javi Pazos para pasar a xogar con dous dianteiros e tentar neutralizar a vantaxe local, pero lonxe diso, apenas uns minutos máis tarde a Cultural sentenciaba, conseguindo o segundo tamén por obra de Aridane, rematando no primeiro pau un centro desde a dereita de Saúl.

Quedaba moito, pero aí acabouse a historia. O Pontevedra careceu de capacidade de resposta ata os últimos compases e a Leonesa, co vento a favor, conservou a renda sen sobresaltos ata que Álex Fernández, que reaparecía tras unha longa lesión, sacouse da "chisteira" un verdadeiro golazo en disparo afastado ao pouco de entrar en xogo. Non foi suficiente. Os galegos fóronse arriba con todo, pero a súa reacción chegou tarde e faltoulles tempo para empatar

C.D. LEONESA (2): Palatsi; Saúl, Viti, Iván González, Bernal, Yeray González, Sergio Marcos, Capilla (Señé, minuto 61), Aridane (Dioni, minuto 85), Hugo Rodríguez (Zelu, minuto 46) e Ortiz.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Nacho López, David Castro, Churre, Adrián León, Kevin Presa (Mouriño, minuto 75), Álex González, Berrocal, Romay (Álex Fernández, minuto 84), Pedro Vázquez (Javi Pazos, minuto 64) e Arruabarrena.

Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Castela-A Mancha), auxiliado nas bandas por Miguel Ángel Córdoba Carboneras e Miguel Ángel Caraballo Rocha. Amoestou a Yeray González e Señé, na Leonesa, e a Adrián León, Kevin Presa, Churre, Romay e Álex Fernández, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 47: Aridane. (2-0) Minuto 67: Aridane. (2-1) Minuto 87: Álex Fernández.

Incidencias: Estadio Reino de León (León).