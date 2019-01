Vitoria contundente do Nava ante un Cisne frouxo en defensa (29-37)

O Cisne no encontro ante o Nava no CGTD © Diego Torrado O Cisne no encontro ante o Nava no CGTD © Diego Torrado O Cisne no encontro ante o Nava no CGTD © Diego Torrado O Cisne no encontro ante o Nava no CGTD © Diego Torrado

O Cisne chegou á última xornada da primeira volta co obxectivo de superar o pequeno bache que atravesa desde o pasado mes de decembro, momento no que foi derrotado polo Palma del Río. Desde entón, os de Jabato lograron sumar un punto de seis posibles. Nesta ocasión, foi o Nava, un dos pesos pesados de Honor Plata, o que visitou o CGTD, impedindo aos pontevedreses que iso sucedese e complicando a súa loita por regresar aos postos de play-off antes de comezar a segunda fase da tempada.

Empezaron ambos os equipos moi igualados. O cadro anfitrión, apoiándose no lanzamento exterior de Pablo Gayoso, soubo contrarrestar, durante polo menos os primeiros 5 minutos, segundas ondas moi rápidas dos visitantes e accións individuais determinantes do seu prometedor xogador Agustín Casado (10 goles). A pesar diso, o conxunto segoviano demostrou por que é co-líder, xunto ao Barça B, afastándose no marcador ata conseguir unha vantaxe de 6 goles a falta de 10 minutos para o descanso. Con todo, os pontevedreses souberon aguantar o golpe e, grazas a 5 tantos consecutivos do seu capitán, Javi Vázquez (7 en total), poñerse nunha posición moito máis optimista para a segunda metade (14-17).

O segundo tramo do partido comezou mal para os de Jabato. Un par de perdas de balón en ataque, sumadas a dúas decisións dubidosas por parte dos colexiados, puxéronos nunha situación bastante crítica. Para tentar reconducila, o técnico decidiu efectuar unha mixta sobre Casado e cortar, desta forma, a fluidez ofensiva do Nava. Por unha banda, logrou o seu obxectivo, pero, por outro, dita acción supuxo abrir a defensa local o suficiente como para non poder frear do todo as internadas visitantes. Finalmente, e aínda volvendo recuperar o 6-0 atrás (o seu habitual posicionamento defensivo), ao equipo galego fíxoselle imposible darlle a volta ao encontro (29-37).

Será a próxima fin de semana ante o Amenábar Zarautz cando o Cisne tentará, de novo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, volver puntuar e seguir, así, loitando por situarse outra vez no alto da táboa. Remarcar o empate conseguido polos pontevedreses no partido da primeira volta no Municipal guipuscoano (25-25).

A BASE, A PROTAGONISTA

Antes do encontro do primeiro equipo do Cisne, a protagonista foi a base do mesmo. Despois das palabras de Jabato e Javi Vázquez, os preto de 200 pequenos e mozos pertencentes ás cinco categorías (desde benxamín a xuvenil) ocuparon a pista do CGTD acompañados dos aplausos da afección pontevedresa.

Pola súa banda, o presidente do club, Santi Picallo, dedicou unhas palabras dedicadas á gran familia cisneísta e ao seu prometedor futuro. Ademais, aproveitouse a ocasión para facer entrega á asociación Rede Nai de Pontevedra da gran cantidade de peluches recolleitos durante o choque entre o cadro local e a Selección Galega, con motivo da celebración do Memorial Manuel Luaces.

CISNE (29): Juan Novás, Pablo Picallo, Miguel Simón, Alejandro Conde, Álvaro Preciado (4), Andrés Sánchez (3), Dani Ramos (4) (sete inicial), Dani Fernández, Álex Chan (4), Bruno Vázquez, Javi Vázquez (7), José Leiras (2), Pablo Gayoso (5) e Marko Antelj.

NAVA (37): Fran Bernabeu, Alonso Moreno, Agustín Casado (10), Oleg Kisselev (2), Nico D'Antino (2), Filipe Vidal (3), Antonio Llopis (2) (sete inicial), Álvaro Seabra, Bruno Virseda (4), Darío Ajo, Ernesto Sánchez, Carlos Villagrán (5), Andrés Alonso, Yeray Lamariano e Tomislav (2).

Resultado cada 5 minutos: 2-2, 5-7, 7-11, 9-13, 10-15, 14-17 (descanso), 14-20, 19-25, 22-28, 23-31, 27-33 e 29-37 (final).

Árbitros: Carlos Javier Gude e Juan José Gude, que amonestaron a Pablo Gayoso, por parte do Cisne, e a Agustín Casado, Carlos Villagrán e Andrés Alonso, pola dos segovianos.

Incidencias: Derradeiro partido da primeira volta, disputado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, ante preto de 250 espectadores.