Correctivo para o Voleibol Pontevedra en Teis

Partido entre o Club Voleibol Pontevedra e o Calasancio © Diego Torrado

O Club Voleibol Pontevedra (CVP) Alianza Española de Seguros ve cortada a súa progresión na Primeira División Autonómica.

As pontevedresas cederon de maneira contundente (25-15, 25-19, 25-15) na pista dun rival directo, o Xuvenil de Teis, nun partido marcado polos seus propios erros.

Os fallos na recepción penalizou o xogo ofensivo do CVP, que non foron capaces de facer frente ao servizo do Xuvenil.

Esta derrota afasta o Voleibol Pontevedra dos postos altos da clasificación, xa que queda con 9 puntos na sétima praza, aínda que aínda con marxe sobre a zona baixa.

A competición descansa agora unha semana e non se retomará ata o sábado 1 de decembro cun partido para o CVP en casa ante o segundo clasificado, o Santiago Bruxas, que conta cun partido menos que no caso de gañar colocaríalle como líder da categoría.