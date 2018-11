O Marcón cae por goleada ante o CD Moaña (4-0)

O Marcón chegou á décimocuarta xornada de liga con seis derrotas, ás que agora debemos sumar a desta fin de semana ante o CD Moaña, que, pola súa banda, atópase nunha situación moi parecida. A pesar diso, o partido estivo enteiramente dominado polos do Morrazo.

O conxunto pontevedrés xogou ademais con certa desvantaxe, xa que a partir do minuto 18 da primeira parte tivo que sacar adiante o encontro cun home menos no campo, Borja Burgos. Así, o cadro local anotou o 2-0 cun penalti tirado por Darío. O primeiro tanto o anotou Pitu no 4', deixando constancia desde o principio do liderado dos de Moaña. O 3-0 foi de Castilla pouco despois do penalti (no 24') conseguindo que os pontevedreses se fosen ao descanso en clara desvantaxe.

Despois do paso polos vestiarios só houbo un gol e foi dos locais que, cunha acción de Andrés no 78', conseguían o 4-0 definitivo.

Consulta a acta do CD Moaña-Marcón.

O choque directo entre o Villalonga CF e o Mondariz CF finalizou coa vitoria dos segundos, coa que conseguieron romper unha mala serie de tres derrotas consecutivas. Con todo, o primeiro gol foi dos locais, que aos cinco minutos do asubío inicial conseguiron acertar ante a portería de Rulo. O empate chegou no 20' cun tiro de Varela. Finalmente, o resultado decidiuse algo máis de 15 minutos despois grazas a Couso (1-2). Así, os locais xa se foron ao descanso coa xornada perdida.

Consulta a acta do Villalonga-Mondariz CF.

Pola súa banda, o Xuventú Sanxenxo logrou terminar cun empate ante un dos líderes da categoría, o CD Beluso, facendo deste derbi un partido interesante á vez que igualado. Ademais, o cadro local tivo que xogar, a partir do 44' cun home menos no terreo de xogo: Carlos Besada.

Comezou dominando o marcador o Sanxenxo, que no 12' anotou o primeiro gol por medio dunha acción de Dieguito. Así, o choque foise ao tempo de descanso coa vitoria para os locais. O empate chegaría na segunda parte (74') cun tiro de Adri Cidrás.

Consulta a acta do Xuventú Sanxenxo-CD Beluso.

Outro derbi foi o protagonizado polo USD O Grove e o SD Amanecer en Monte dá Vila. Nesta ocasión, os visitantes levaron o partido por un 0-3, que deixou constancia do seu control do encontro desde o comezo. A pesar de todo, os locais xogaron a partir do 75' en inferioridade numérica tras a expulsión de Adrián Iglesias.

Os goles do Amanecer foron anotados por Félix, no 24' da primeira metade; Rubén, no 49', e Augusto, no 59'.

Consulta a acta do USD O Grove-SD Amanecer.

Finalmente, o último clasificado de Preferente, o Antela FC, case consegue derrotar ao líder, o Juventud Cambados (2-3), que con esta xa suma 9 vitorias, as tres delas consecutivas.

O choque comezou totalmente dominado polos locais, que con dous goles, un de Manuel González (10') e outro de Xoel (15'), parecían establecer un posible resultado definitivo. Polo menos ata o primeiro tanto visitante, que chegou no 28' de man de Ramón (2-1). Dous minutos despois, Reguera xa igualaba o marcador, afogando así as esperanzas dos do Antela.

Así, o partido íase ao descanso coa igualdade entre os dous equipos (2-2), que foi rota no 80' por Machu, dándolles a vitoria, unha vez máis, aos de Cambados.

Consulta a acta do Antela FC-Juventud Cambados.