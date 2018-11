Lydia Pérez despídese do Mundial Sub-23 de loita na fase de clasificación

A fortuna non estivo de lado de Lydia Pérez Touriño no Campionato do Mundo Sub-23 de Loitas Olímpicas que se está celebrando en Bucarest, Romanía.

A deportista do Club de Loita Pontevedra desprazábase a Romanía coa esperanza de avanzar no cadro do torneo de loita libre feminina e seguir así gañando experiencia internacional.

Con todo as cousas non foron como esperaba, xa que non puido pasar da fase de clasificación na categoría de 62 quilos.

Lydia despediuse este xoves ao primeiro de vez da competición tras ceder nun apertado enfrontamento ante a italiana Aurora Campagna, perdendo por un tenteo de 3 a 2.