O último cuarto condena o Peixe Galego en Azpeitia (71-66)

Non puido conseguir o Peixe Galego a súa terceira vitoria consecutiva na Liga LEB Prata de baloncesto e queda na zona tépeda da Conferencia Oeste cun balance de 4-4.

Os de Marín cederon a domicilio ante o Jauristi ISB vasco (71-66), nun encontro que dominaron durante boa parte do choque.

O primeiro cuarto o desacerto penalizou aos de Javi Llorente, aínda que a defensa permitía que os locais non tomasen excesiva vantaxe. Así, tras unha parcial inicial de 5-0 en contra, o Peixe empezou a sumar e logrou poñerse por diante aos 8 minutos de xogo cunha canastra de Gerard Sevillano (10-11). Custaba anotar para os dous equipos e o parcial pechábase cun pobre 10-13.

Esa falta de efectividade no tiro desapareceu no inicio do segundo cuarto, cun Jauristi que tentou reaccionar pero que se atopou cun Peixe Galego inspirado desde o perímetro. O conxunto marinense anotou ata 7 triplos de 10 intentos, catro deles de Taiwo Badmus (18 puntos e 21 de valoración no primeiro tempo), para primeiro manter baixo control aos locais e despois abrir brecha no marcador. Chegaron a marchar de 10 puntos, aínda que a renda quedou nun 33-40 ao descanso.

Tras o paso por vestiarios só fixeron falta dous minutos para ver como o Jauristi empataba o duelo e tomaba a dianteira, aínda que o Peixe non se descompuxo para, con dous tiros libres de Romero, chegar aos últimos 10 minutos cunha lixeira vantaxe (55-56).

Todo estaba nun pano, e prevíase un final axustado, pero non foi así polo bloqueo ofensivo no que entraron os de Javi Llorente. O cadro vasco aproveitou a situación para marcar a pauta e abrir un oco de 7 puntos (64-57). Badmus anotaba de tres para dar esperanzas aos seus con aínda bastante tempo por diante, pero aí chegou o apagamento que se materializou nun parcial de 7-0 que terminou por decidir o partido (71-60). Aínda así os de Marín tiraron de orgullo para maquillar o marcador final, pero non había tempo suficiente para pensar na remontada.

Consulta as estatísticas do JauristiI SB-Marín Peixe Galego.