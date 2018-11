Pontevedra acollerá en febreiro o Campionato de España Máster de Natación

Unha nova competición de categoría nacional súmase ao xa de seu intenso calendario deportivo de Pontevedra para o próximo ano 2019.

Trátase do Campionato de España Open de Inverno de Natación Máster, cuxa organización foi outorgada ao Club Natación Galaico por parte da Real Federación Española de Natación.

Non será a primeira vez que esta competición desenvólvase no Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños, que a acolleu por última vez no ano 2015 coa presenza de case 1.300 deportistas de ata 134 clubs, con nadadores que oscilaban entre os 24 e os 90 anos de idade.

O Nacional de Inverno Máster celebrarase do 7 ao 10 de febreiro na piscina olímpica pontevedresa, que se acoutará a 25 metros para a ocasión.

Non será en todo caso o único evento de nivel en Ponte Muíños para esta categoría na tempada recentemente iniciada, xa que está previsto que en xaneiro Rías do Sur acolla tamén o Campionato Galego de Inverno.