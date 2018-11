Xornada de cros escolar para os colexios de Marín

Xornada de cros escolar en Marín © CEIP do Carballal

Máis de 800 alumnas e alumnos de Marín participaron na xornada de cros escolar organizada este mércores pola Delegación Provincial de Deportes da Xunta de Galicia coa colaboración do Concello de Marín.

O bo tempo permitiu unha divertida xornada ao redor do deporte para os escolares dos colexios da Laxe, Seixo, Carballal, Sequelo, San Narciso, Inmaculada e Praceres, na que o resultado era o de menos.

Esta cifra supón dobrar a participación do pasado ano, cando as carreiras escolares celebráronse no Lago de Castiñeiras.

Nesta ocasión o circuíto habilitouse na Urbanización Virxe do Carmen de Marín, entre o Pavillón do Sequelo e o Centro de Saúde.

A organización técnica da xornada correu a cargo da Sociedad Gimnástica de Pontevedra e o Club San Miguel de Marín.