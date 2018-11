Durísimo correctivo do Huesca a un Teucro sen argumentos (37-22)

Pobre imaxe e durísima derrota do Teucro a mans do Bada Huesca (37-22) nun partido carente de emoción dada a gran diferenza que houbo entre os dous equipos. Os maños dominaron desde o asubío inicial e practicamente sentenciaron o resultado nun primeiro tempo que finalizou cunha vergoñosa diferenza de once goles ao seu favor (19-8).

A velocidade dos locais desde o comezo permitiulles dominar o partido e o marcador cunha renda de cinco goles no primeiros seis minutos (6-1) que lle permitiu xogar con comodidade e dominar facilmente.

Tivo que pedir tempo o adestrador do Teucro Luís Montes para tentar frear ao seu rival, pero non o conseguiu. Se a defensa non funcionaba, o ataque tampouco estaba fino conseguindo un só tanto nos primeiros dez minutos (8-1), tendo que solicitar outra vez tempo morto xa que a goleada encaixada seguía crecendo.

A diferenza doutras ocasións, o equipo pontevedrés baixou pronto os brazos, resignado á súa sorte e a segunda parte mantivo a dinámica de dominio local, cun Bada Huesca que xogaba a pracer e sen apenas resistencia.

A vantaxe no electrónico foi en aumento conforme pasaron os minutos (27-11 no minuto 39) e novamente pediu tempo o adestrador do Teucro ante a humillante derrota que sufría o seu equipo que nunca estivo no partido.

Se o partido foi un calvario para o Teucro, os últimos minutos xa sobraron para todos co equipo oscense relaxado pola diferenza no marcador, o que permitiu maquillar un pouco o resultado a un Teucro cuxos xogadores parecían desexar terminase canto antes un partido que para eles converteuse en pesadelo.

Bada Huesca (37): Arguillas (1); Val (1), Carmona (6), Camas (2), Adrian Pérez (5), Ostojic, Mota (1), Carró (2), Félez, Oier García (5), Miguel Malo (6), Zungri (1), Mira, Bonano (7) e Jorge Gómez (p.s.).

Condes de Albarei Teucro (22): Santana; Moyano (2), Suárez (2), Quintas (3), Rial (1), Iván Fernández, Cutura (6), Gehrhardt (1), Fischer (1), Cangiani (2), Dani Hernández, Samu Pereiro, Mosquera, Sergio Pérez (4) e Lloria ( p.s.).

Árbitros: Jesús Escudero e Jorge Escudero (Cantabria). Excluíron dous minutos a Ostojic (2), Mira e Bonano, no Huesca, e a Carlos Gehrhardt e Rial, no Teucro,

Marcador cada cinco minutos: 5-1; 8-1; 11-3; 14-4; 16-6; 19-8 (descanso); 22-10; 26-11; 30-14; 32-19; 34-20; 37-22 (final).

Incidencias: Palacio dos Deportes (Huesca). Uns 800 espectadores.