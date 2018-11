Antía Pérez, futbolista do Poio Pescamar, operada con éxito da súa lesión no xeonllo

Antía Pérez empeza a conta atrás na súa recuperación para volver á cancha de xogo. Aínda queda un longo camiño, entre 7 e 8 meses, pero a xoven futbolista empeza a descontar días do seu reloxo tras ser operada con éxito da súa lesión.

A xogadora do Poio Pescamar caeu lesionada nos Xogos Olímpicos da Mocidade, en Buenos Aires, coa Selección Española, e por ese motivo foi intervida da rotura de ligamentos no seu xeonllo na Clínica Cemtro de Madrid polo Doutor Guillén, baixo a supervisión da Real Federación Española de Fútbol.

Con ese optimismo sinalou a propia Antía Pérez na súa conta de Twitter que xa queda "un día menos" para volver.

Un día menos https://t.co/wFvCnJjq11 — Antía Pérez García (@antipg8) 8 de noviembre de 2018

Mentres tanto o seu equipo, o Poio Pescamar, concéntrase na difícil saída desta fin de semana, na que visitará a cancha do actual campión de liga, o Jimbee Roldán murciano (sábado, 12:00 horas) nun encontro que poderá seguirse en directo na web da TVG.

As vermellas buscan manter a súa condición de invictas para seguir escalando postos na clasificación, e para iso han de superar a un equipo que non comezou a tempada da maneira esperada e é sétimo na táboa con 11 puntos, un menos que o Poio a pesar dos seus dous encontros aprazados.

A de Antía será a única baixa destacada na convocatoria de Dani Díaz. Ademais, tras o choque a gardameta Silvia Aguete non volverá co resto do equipo, xa que quedará en Murcia concentrada coa Selección Española para a dobre cita amigable do combinado nacional ante Rusia.