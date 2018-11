A Xunta outorga a Evaristo Portela e Nieves Gamallo a distinción ao mérito deportivo

A Xunta deu a coñecer a lista de 26 premiados coa distinción ao mérito deportivo de Galicia, e entre elas se ecnuentran dúas figuras importantes do deporte pontevedrés como Evaristo Portela e Nieves Gamallo.

Portela, director do Grupo Deportivo Supermercados Froiz de ciclismo, leva toda unha vida dedicado ao deporte, primeiro como corredor e desde hai 31 tempadas como dirixente do equipo alimenticio, segundo máis lonxevo do pelotón nacional e co que o gañou practicamente todo na categoría elite e sub-23.

Pola súa banda Gamallo é unha das pioneiras do balonmán feminino en Pontevedra, Galicia e España. Foi xogadora, impulsora do equipo C.B. Enxoval de Pontevedra, seleccionadora galega e ata delegada da selección nacional, o que a levou ata os Xogos Olímpicos de Barcelona 92.

O resto de distincións da Xunta ao mérito deportivo son para: Alberto Torreiro Santiso (atletismo), Alfonso Pazos Martínez (baloncesto), Cesáreo Rivera Pérez (fútbol), Conrado Durántez Corral (directivo COE), Francisco 'Pucho' Boedo Vázquez (judo), Guillermo González López (fútbol sala), Ismael Fabián Santos Rodríguez (baloncesto), Javier Álvarez Salgado (atletismo), Jesús Iglesias Rodríguez (tenis), José Ángel 'Pepe' Casal Fernández (baloncesto), José Fernández Alborés (tenis de mesa), José García Cabreros (fútbol e hóckey patíns), José Teixeira Alonso (atletismo), Juan Carlos Conde Silva (kick boxing), Julia Estévez Mengotti (mestra de Educación Física), Luis Nogueira Fernández (atletismo), Manuel Losada Zon (xornalista deportivo), Mauricio Monteserín Gómez (remo), Natividad Astray Goicoechea (atletismo), Pablo Rodríguez Vázquez (ciclismo), Paulino Martínez Otero (balonmán), Teresa Martínez Cancelo (hóckey patíns), Victorio Alonso Martínez (baloncesto) e o Colexio Manuel Peleteiro.

A Secretaría Xeral para o Deporte entregará as distincións ao mérito deportivo de Galicia o vindeiro martes 13 de novembro nun acto que se celebrará no Auditorio Abanca de Santiago de Compostela.