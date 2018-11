Negativa xornada para Mareantes e Pontevedra Rugby Club

Non lle foron ben as cousas aos dous equipos pontevedreses a fin de semana nas ligas galegas de rugby, onde tanto Mareantes como Pontevedra Rubgy Club (PRC) perderon os seus respectivos compromisos.

Na liga Galega 1 (LGR1), o PRC viuse superado por contundencia por un dos máximos favoritos ao título, Os Ingleses, en Vilagarcía nunha fin de semana marcada pola súa xa tradicional celebración do Outubrofest.

Os pontevedreses perderon por 62 a 7, polo que tras catro xornadas de competición seguen na quinta posición con 6 puntos.

Pola súa banda o Mareantes encaixou a súa primeira derrota do curso na LGR2, nun partido disputado na tarde do sábado no campo de rugby de Monte Porreiro ante o Santiago RC que se decidiu no tempo engadido en favor dos visitantes (24-25).

O choque estivo dominado polo Mareantes, que chegaron aos últimos 10 minutos en clara vantaxe pero que caeron debido a dous ensaios consecutivos do Santiago.

A pesar da derrota o conxunto branquinegro mantense líder da categoría con 17 puntos.