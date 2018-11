RADIO.- A playlist de ... Isabel 'Píriciswith' Domínguez Munáiz

Isabel Domínguez Munáiz © Mónica Patxot Isabel Domínguez Munáiz © Mónica Patxot Isabel Domínguez comparte a súa Playlist © Mónica Patxot

Vicente, Enrique, Ricardo, Juan, María Consuelo, Maria del Mar, Carlos, Iñigo, María Isabel, Alberto, Eduardo, Pablo, María Esperanza e María Beatriz. Dos catorce, a protagonista desta Playlist é a novena dos irmáns Domínguez Munáiz: Isabel, que vén de proclamarse o pasado outubro campioa do mundo senior de pádel.

Unha familia que creceu practicando deportes: uns ao tenis, outros ao balonmán; ou uns e outros ao tenis, ao balonmán, ao baseball, ao baloncesto, ao fútbol e ao pádel. Disciplinas todas cos pés no chan "porque a auga é un medio no que eu son torpe", di Isabel 'Píriciswith', o alcume que lle corresponde na familia e que ela encargouse de facer extensivo entre os que chegaron posteriormente, os 20 sobriños.

Isabel deixa anécdotas nesta Playlist que evidencian o pouso que comporta crecer nunha familia numerosa: "recordo ás señoras asombradas mirándonos en Sanxenxo cando a miña nai abría as portas do 600 e empezabamos a saír nenos e máis nenos de dentro daquel coche". Ou cando, xa como estudante de Económicas en Santiago, chegou nunha ocasión á vivenda familiar en Pontevedra "e asusteime pensando que algo pasara porque non había ninguén en casa".

Tras unha breve etapa en Vigo, Isabel marchouse a traballar a Madrid. En 2008 toma se non a máis difícil, unha das decisións máis difíciles da súa vida: deixa o seu emprego e decide decicarse ao deporte preparándose como adestradora de pádel. Despois de tres anos na Federación Madrileña, volve facer maletas e regresar a Galicia, onde Mateo García de los Reyes abriulle as portas ao que sentía era o seu futuro.

Encántalle ensinar aos seus alumnos o 'revés cortado', aínda que o seu golpe é a 'bolea de dereita cortada' e confeso a Isabel que tiven que pedirlle a Google que me ilustrase cos seus vídeos para saber como son. A súa última consecución foi o título de campioa do mundo senior xunto á súa compañeira Vanesa Alonso. Consecución nun deporte que segue sendo preponderante en terreo masculino e no que Isabel sentiu discriminación por ser muller. Con todo, e para engadir o punto positivo, a situación vai cambiando, comenta en PontevedraViva Radio.

E falando de positivo: para ela o da crise dos 40 é mito, "nada de crise, a min enchéronme de vitalidade e véxome no mellor momento". Aquí discrepo, aínda creo que queda un momento mellor, cando ese soño ou ese proxecto que manexa comece a levantar cimentos. Que cal é?, que o conte ela, así que pulsa 'play'.