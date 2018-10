O Arxil, ante os seus peores números dos últimos anos

Non empezaron nada ben as cousas esta tempada para o Club Baloncesto Arxil, pechacancelas da competición na Liga Feminina 2 con catro derrotas nas catro primeiras xornadas. A iso únese ademais outros tres encontros perdidos en pretempada na Copa Galicia ante rivais da súa mesma categoría.

Son os peores números do cadro pontevedrés nos últimos anos, xa que desde a tempada 2001-2002 (ata onde chegan os datos ofrecido pola Federación Española de Baloncesto), só en dúas ocasións viviuse un inicio de curso similar. Foi na 2008-2009, cando tras un inicio con cinco derrotas consecutivas remontouse o voo para finalizar na metade da táboa, e na fatídica 2012-2013, tempada na que as verdes estiveron ata a xornada 17 sen gañar e na que salvaron a categoría pola ampliación de equipos, ao finalizar como últimas e con só dous triunfos.

Non se trata en todo caso da mesma situación, xa que a directiva arxilista confía en remontar máis pronto que tarde a situación, cando as lesións permitan maior continuidade a un das fichaxes, Gala Mestres, ou a Cristina Díaz-Pache, e cando a última incorporación, Cassie Oursler, axústese ao sistema do equipo.

A pesar desas esperanzas, desde o Arxil fan exercicio de autocrítica, e o responsable da planificación deportiva do equipo, Lino Vázquez, recoñece que "equivoqueime nalgunha fichaxe, que non é a xogadora que necesitamos".

Con este panorama, pero co obxectivo de mellorar en xogo e resultados, a próxima reválida para o bloque adestrado por Mayte Méndez será a do sábado día 3 na cancha do Aros de León, que marcha sétimo (2-1) cun partido menos xogado ata a data.