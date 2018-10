O Mareantes camiña con paso firme e o PRC encaixa a súa segunda derrota

Cara e cruz para os equipos pontevedreses na terceira xornada de competición nas ligas galegas de rugby.

A cara chegou na segunda categoría da man dun Mareantes que continúa invicto e que se consolida como líder da competición con 15 puntos, avantaxando en 3 o Arteixo.

O conxunto blanquinegro impúxose esta vez a domicilio ao Vigo Rugby B (15-34), superando a expulsión duns dos seus xogadores aínda na primeira metade que lle obrigou a xogar moitos minutos en inferioridade. Nese instante os locais colocábanse cun 8-7 ao seu favor, pero o Mareantes reaccionou desde a dianteira para ensaiar antes do descanso.

Tras o intermedio os cambios supuxeron aire fresco, e a pesar da inferioridade lograron dous ensaios por medio de Mariano Berlande e un terceiro de Brenno que poñían terra polo medio no marcador e daban un punto extra por bonus ofensivo.

Peor lle foron as cousas ao Pontevedra Rugby Club no encontro da Primeira División Galega que lles enfrontaba en Monte Porreiro ao filial do CRAT Coruña, e no que cederon por 19 a 24.

É a segunda derrota do curso para o PRC, que queda no cuarto posto da táboa con 6 puntos.