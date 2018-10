Despois da vitoria en casa por goleada ao Sala Zaragoza (5-0), o Poio Pescamar asegúrase un oco na parte alta de táboa tras plantarlle cara ao Móstoles, que comezou controlando o partido pero, aos poucos, foi perdendo terreo ante as pontevedresas.

As ocasións de gol que tiveron as madrileñas ao comezo do partido foron superiores ás das poienses. Con todo, ao longo dos minutos da primeira metade do encontro, conseguiron equilibrar o desenvolvemento do xogo. Desta forma, chegaron a plantarse os dous equipos con perigo ante a portería rival.

A un minuto do termo da primeira parte, Ceci conseguiu anotar o primeiro tanto cun potente disparo desde o frontal de área. Así, os equipos fóronse ao descanso cun 0-1 no marcador e a vantaxe das pontevedresas sobre as locais, a pesar do empeño de éstar por igualar o choque.

Tras o regreso dos vestiarios, o Móstoles buscaba presionar con intensidade a saída de balón das rojillas, que optaron pola sorpresa e actuar con gran velocidade no contragolpe. O transcurso dos minutos obrigaba ás madrileñas a arriscarse máis, sobre todo despois do 0-2 obra de Sousa.

As locais cambiaron o seu xogo e optaron polo de cinco, que inicialmente lles concedeu maior posesión, pero tamén permitiron ás do Poio pechar a súa vitoria con dous goles máis a porta baleira. Un deles foi obra de Ceci e o último de Iria tras un roubo de balón. Esta vitoria permítelle ao equipo galego adxudicarse un dos postos de privilexio da táboa contando con dous partidos menos que o resto de equipos (0-4).