O Club de Tenis da inicio á fase final do Open Cidade de Pontevedra

Desde a tarde deste xoves as instalacións do Club de Tenis na Caeira son escenario da fase final do Open Cidade de Pontevedra, recentemente apelidado co nome de Lourdes Domínguez.

No cadro feminino, que se recupera nesta edición, 14 xogadoras disputan o título. Entre elas atópanse as primeiras raquetas do ranking autonómico, Uxía Martínez e Carla Del Barrio.

Pola súa banda na competición masculina son 24 os tenistas inscritos, sendo as principais cabezas de serie Tomás Currás e Iago Salvador.

As finais, tanto masculina como feminina, disputaranse durante a tarde do próximo domingo día 28.