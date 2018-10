O Poio Pescamar mira ao mercado brasileiro para cubrir a baixa de Antía

A directiva do Poio Pescamar decidiu acudir ao mercado de fichaxes para reforzar un plantel que quedou tocado e curto de efectivos tras a grave lesión sufrida por Antía Pérez nos Xogos Olímpicos da Mocidade e os problemas físicos que atravesa Iria Saeta.

O caso de Antía, cunha rotura do ligamento cruzado do seu xeonllo que lle manterá afastada das canchas de xogo preto de 7 meses, propicia que o club vermello poida incorporar unha xogadora para o seu posto, e para iso fixou as súas miras no mercado brasileiro, tendo en conta que as opcións nacionais son limitadas a estas alturas da tempada.

Desta forma desde o Poio afírmase que desde a directiva e o corpo técnico avanzaron nas negociacións cunha futbolista carioca, á espera de poder obter a documentación necesaria para facer oficial a súa fichaxe.

Antía Perez pola súa banda pasou consulta co Dr. Cota, médico da Real Federación Española de Fútbol, no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez para estudar cando será posible operala e os pasos para seguir na súa recuperación.

En canto a Iria Saeta, recibiu xa a alta médica coa intención de que se vaia incorporando paulatinamente ao equipo.