O Leis cae na casa ante o Boal (5-7) e non logra salír dos postos de descenso

Tras dúas vitorias consecutivas, o Leis Pontevedra non puido continuar coa súa boa serie de resultados na liga de Segunda B. Caeu por 5-7 no Municipal pontevedrés ante o conxunto asturiano do Boal.

Os pontevedreses foron a remolque durante todo o partido e apenas inquietaron ao cadro visitante que dominou o encontro desde os primeiros minutos, a pesar da presión exercida polo Leis. O Boal, con goles nos minutos 1 e 5, marcharon ao descanso xa por diante no marcador (1-2).

Dous tantos á contra de Santi, xa na segunda parte, sentenciaron o partido para colocar o 1-4 no marcador, aínda que o Leis logrou repoñerse e achegarse aos asturianos (3-4), aproveitándose de dous erros defensivos do rival.

O hat-trick de Santi, que marcaba o seu terceiro gol pouco despois, tranquilizou ao Boal que, co 3-5 no electrónico do Municipal, só tivo que controlar o partido.

De aí ao final, dous goles para cada equipo, que foron marcando de maneira alterna, situaron o 5-7 definitivo.

Con este resultado, o Leis sitúase en postos de descenso con seis puntos en seis xornadas. O seu próximo rival, o Trobajo leonés, aínda non coñece a vitoria.