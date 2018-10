Burgos marca o obxectivo do Pontevedra de continuar a escalada

Un Burgos confeccionado para aspirar a grandes metas, pero que tivo un comezo de tempada irregular que lle levou á zona baixa da táboa. Ese é o rival que se vai a atopar o Pontevedra na súa visita ao Plantío (domingo, 17:00 horas), nun partido que pode marcar o futuro inmediato de ambos os equipos e as súas aspiracións ou metas nesta tempada.

Polo de súpeto, os dous equipos están a ter dificultades para facer gol nas oito xornadas disputadas (4 fixo o Burgos e 6 o Pontevedra), mentres que no aspecto defensivo os números sitúanos con cifras moi similares (8 goles encaixaron os burgaleses, e un menos, 7, o equipo granate, aínda que neste caso os de Luismi chegan ao choque co aval de conseguir manter a súa portería a salvo nas tres últimas xornadas, ante equipos da talla de Celta B, Fuenlabrada e Ponferradina).

Separados por só dous puntos na táboa, o Burgos buscará afastarse dos postos de perigo, mentres que para o Pontevedra unha vitoria podería significar mirar de preto cara á zona alta, mentres que en caso de perder habería de volver mirar con receo a zona baixa.

Por outra banda, o cadro burgalés, ata o momento, non se está mostrando moi firme na súa condición de local, gañando só un partido (fronte ao Fabril, por 2-1), dos catro disputados, con empates ante Unión Adarve (1-1), Salmantino (0-0) e derrota contra o Coruxo (0-1).

A pesar deses mellorables números, Luismi non se confía: "O Burgos ten bos futbolistas. Ten un dianteiro importante na categoría como Cervero e logo como equipo hai que ter coidado con el porque está nun momento complicado. Se que é verdade que non están a facer a tempada que esperaban, pero en calquera momento co plantel que teñen poden espabilar, polo que temos que estar moi concentrados e moi metidos no partido para non darlle opcións".

O técnico granate ten claro que hai que madurar o partido e xogar coa ansiedade que poida ter o Burgos: "Temos que manter a portería a cero e esperar o noso momento, pechar ben o seu xogo exterior e evitar que lle cheguen balóns a Cervero".

Para terminar a súa intervención, Luismi dixo: "Se queremos crecer na clasificación, a nivel de traballo este partido ten que ser igual ou máis que os tres anteriores. Se baixamos o nivel non imos gañar e se non gañamos as expectativas e as ilusións que temos todos por estar o máis arriba posible van desvanecer. Entón, non podemos desaproveitar estar oportunidades, sabendo que é un rival que está feito para estar arriba e que mereceu máis que o que din os puntos que ten e a súa clasificación actual".

Con todos os seus xogadores dispoñibles, menos Álex Fernández, esta vez non se esperan grandes cambios con relación ao equipo inicial que se enfrontou á Ponferradina o pasado domingo.

O partido será dirixido polo colexiado tinerfeno Josué Barrera Santana, auxiliado nas bandas por Adrián San Antonio Pinto e Iván Pérez Alameda.