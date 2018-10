Inicio de curso nas Deporte Escolas provinciais

A escola provincial de patinaxe, que desenvolve a súa actividade no pavillón do IES Sánchez Cantón de Pontevedra acolleu o acto de inicio de curso nas Deporte Escolas que impulsa a Deputación.

Nesta escola de patinaxe participan 265 nenas e nenos, pero en total a inicitiva para fomentar a actividade física chegará este curso a máis de 10.000 menores da provincia.

"No acto de clausura do curso pasado moitas familias me formularon a posibilidade de incrementar a idade de participación para que as e os adolescentes puidesen beneficiarse da iniciativa. Hoxe síntome moi satisfeita porque fixémolo realidade e, deste xeito, este curso as mozas e mozos de máis de 15 anos poden seguir a participar nas Deporte Escolas", explicou a presidenta provincial, Carmela Silva.

Esta iniciativa oferta 9 modalidades deportivas de maneira gratuíta, como son o balonmán, fútbol, taekwondo, patinaxe, judo, rugby, marcha atlética, piragüismo e baloncesto.

Entre os 51 municipios aos que chegan as Deporte Escolas atópanse os da Illa, Bueu, Cambados, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Marín, Meaño, Meis, Moraña, O Grove, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Ribadumia, Sanxenxo, Vilaboa, Vilagarcía e Vilanova.