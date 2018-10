A pívot estadounidense Cassie Oursler, a proba no Arxil para cubrir a saída de Sierra Clark

O Club Baloncesto Arxil viuse obrigado a reaccionar a contrarreloxo para reforzar o equipo nunha posto clave, o de pívot, cando só transcorreu unha xornada de competición na Liga Feminina 2. Foi así debido á decisión da estadounidense Sierra Clark de abandonar o equipo argumentando falta de adaptación.

A pesar de que a entidade verde levou o asunto con certo segredo para non dar pistas ao seu primeiro rival en liga, o Mataró, e a que se trataba dun das fichaxes chamadas a marcar diferenzas, o certo é que na estrea no Centro Galego de Tecnificación Deportiva non chamou só a atención a ausencia de Clark.

Na bancada atopábase xa outra xogadora americana xunto á directiva arxilista. Trátase de Cassie Oursler, que desde o venres adestra ás ordes de Mayte Méndez a proba coa intención de convencer á adestradora e poder quedar en Pontevedra o resto do curso.

Ourser, de 22 anos de idade e 1,93 metros de estatura, chegou este verán a España fichada polo Cadí la Seu de Liga Feminina, pero non convenceu aos adestradores do conxunto catalán a pesar dos bos números que promedió na súa última campaña na liga universitaria estadounidense, no equipo de Buffalo, con 13,7 puntos e 7,2 rebotes por partido.

A pívot, tras a súa experiencia frustrada no Cadí la Seu, estivo tamén a proba no Bembibre de Liga Feminina, e agora tenta facerse un oco no Arxil. Se convence aos técnicos, podería debutar este mesmo sábado en liga ante o Celta.